Kontrolle : Zoll jagt Schmuggler

Rauschgift-, Zigaretten- und Waffenschmuggel will der Zoll mit moderner Technik verhindern. Beim Einsatz eines der Geräte auf der A 8 im Saarland ist den Ermittlern ein Laster mit verbotenem Treibstoff ins Netz gegangen.

Vom 21. bis 24. September kontrollierte die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Saarbrücken an der Autobahn 8 am Rastplatz Kutzhof den fließenden Verkehr. Und dabei setzte der Zoll auf Technik: Die vollmobile Röntgenanlage unterstützte an allen vier Tagen die Kontrollen im Saarland.