Kultur : Coronakonform: Campino und Helge Schneider kommen zu Porta hoch drei

Trier Das wird Konzertfans in der Region freuen: Das Festival „Porta hoch drei“ soll im Sommer stattfinden. Neben Helge Schneider und Campino kommt auch Olli Schulz nach Trier. Hier gibt es Infos zu den Tickets.

Niemand Geringeres als Campino, der Frontmann der „Toten Hosen“, eröffnet am Mittwoch, 16. Juni, das Open-Air-Festival unter dem Titel „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ - eine Lesung, die auch Musik und Gespräche beinhalten wird. Als Gast wird ihn Bandkollege „Kuddel“ an der Gitarre begleiten. Sänger, Podcaster, Moderator und Schauspieler Olli Schulz gastiert gemeinsam mit seiner Band am Donnerstag, 17. Juni, vor der Porta. „Versengold“ spielen am Freitag, 18. Juni, auf der Rundbogenbühne. Im Gepäck haben die norddeutschen Folkrocker die Neuauflage ihres Albums „Nordlicht“ mit anspruchsvoller und phantasievoller Lyrik. Komiker und Multiinstrumentalist Helge Schneider setzt am Samstag, 19. Juni, mit seinem neuen Pro-gramm „Let’s Lach“ den humoristischen Schlusspunkt des Festivals (Weitere Infos siehe Pressemappe S. 4 bis 7).