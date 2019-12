Kunst : Skulpturen, die Freiraum schaffen

Yasmin Alts dynamische Skulpturen halten eine sensible Balance. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier In der Trierer Galerie Junge Kunst machen Skulpturen von Yasmin Alt den Galerieraum zum ansehnlichen Denkraum.

Yasmin Alts Skulpturen kann man sich auf ganz unterschiedliche Art nähern. Das liegt schon allein an ihrer ambivalenten Existenz. Die Arbeiten der Bildhauerin sind gleichermaßen Fragment wie eigenständiges Werk.

Allesamt können sie für sich stehen. Gleichwohl scheinen ihre Dynamik, ihre Auskragungen und Aussparungen sie als Teil eines größeren räumlichen Zusammenhangs auszuweisen, nach dessen Vervollständigung sie streben. Wie sehr Alts skulpturale Fragmente, die zum Teil wie Puzzleteile anmuten, Raum greifen, ihn neu schaffen und definieren und dabei Vorstellung erweitern, ist derzeit in der Galerie Junge Kunst in einer interessanten wie sehr schön eingerichteten Rauminstallation zu erleben.

Die 1978 geborene Künstlerin, die heute in Berlin lebt, hat in Dresden Bildhauerei studiert. Ihre architektonisch klar aufgebauten Holzskulpturen aus geometrischen Elementen verweisen in ihrer Formensprache auf die Konkrete Kunst. Ihre Farbigkeit, die gleichermaßen der Tektonik dient, wie sie den Arbeiten eine malerische, sogar poetische Anmutung verleiht, machen Alts Skulpturen zu vielfältigen fantasievollen Grenzgängern zwischen Malerei und Skulptur, zu verräumlichten abstrakten Gemälden.