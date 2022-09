Kunstwerk der Woche Frederick Reifsteck : Große Liebe zur Urban Art

Man kann bei ihm durchaus vom Banksy-Effekt sprechen. Der inzwischen multimedial arbeitende englische Streetart-Künstler, dessen bürgerlichen Namen niemand kennt, ist schließlich Frederick Reifstecks großes Vorbild.

Ohne Frage ist Reifstecks künstlerische Position unter den Mitgliedern der Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst eher eine Ausnahme. Allein schon wegen seiner Technik. Der 25-Jährige, der im Schwarzwald und in Gusenburg bei Hermeskeil aufwuchs, hat eine authentische, zeitgenössische Bildsprache für sich entwickelt. Wie Banksy arbeitet er mit Schablonen und Mischtechniken aus gesprühten und gemalten Bildelementen. Anders als der Engländer versteckt er sich allerdings nicht hinter einem Pseudonym. Und ein Kommunikationsguerillero (der Begriff ist so schön, dass er hier unbedingt Verwendung finden muss) ist der gelernte Mediengestalter, der während der Pandemie 2020 noch ein Kunststudium begann, auch keinesfalls. Also niemand, der subversiv auf der Straße mit seinen Bildnachrichten unterwegs ist.