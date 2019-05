Kabarett : Vom Brexit bis zum Fußball: Witze querbeet

Der Kabarettist Uli Masuth kommt beim Publikum in Trier gut an. Foto: Christoph Strouvelle

Trier Kabarettist Uli Masuth plaudert in der Trierer Tufa aus seinem Programm „Mein Leben als Ich“.

(cst) Der Titel der Kabarettvorstellung von Uli Masuth in der Tufa klingt verheißungsvoll: „Mein Leben als Ich“, mit der Aussicht auf Demaskierung zahlreicher menschlicher Verhaltensweisen und Eigenarten. Und so fragt der 62-Jährige auch gleich zu Beginn, welche Rolle man selbst in seinem eigenen Leben spielt. „Die Hauptrolle, die Nebenrolle oder gar keine Rolle?“ Und wie soll er sich seinem Publikum, etwa 45 Besucher im kleinen Saal der Tufa, an diesem Abend vorstellen? „Von den meisten Menschen kennt man nur die Verpackung“, sagt er.