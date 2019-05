Trauer um Weltstar : Schauspielerin Doris Day ist tot

New York Medienberichten zufolge ist die berühmte Schauspielerin Doris Day im Alter von 97 Jahren gestorben. Das habe ihre Stiftung am Montag mitgeteilt.

Berühmtheit erlangte die blonde Schauspielerin in den 1950er und 1960er Jahren, als sie in Komödien an der Seite von Cary Grant und Rock Hudson spielte. Große Erfolge waren die Filme „Bettgeflüster“ und „Ein Hauch aus Nerz“.