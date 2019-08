Musik : Ein weiser Erzbischof und mystische Klänge

Die drei Sängerinnen des Naghash Ensembles: Hasmik Baghdarsaryan, Tatevik Movsesyan, Arpine TerPetrosyans mit Duduk-Spieler Emmanuel Hovhannisyan (von links). Foto: TV/Eva-Maria Reuther

Bernkastel-Wehlen Beglückende Begegnung mit einer geheimnisvollen, uralten Kultur: Das armenische Naghash Ensemble war zu Gast beim Mosel Musikfestival – und zog die Zuhörer in seinen Bann.

Was macht solch einen Abend so spannend? Die faszinierende Musik, die Begegnung mit einer entlegenen, geheimnisvollen Kultur oder das Zusammenspiel der fabelhaften Musiker? Oder gar die immer wieder atemberaubende Erkenntnis, wie nah sich Orient und Okzident sind? Keine Frage: Alles zusammen machte das Konzert des armenischen Naghash Ensembles beim Mosel Musikfestival zu einem beglückenden Ereignis.

Doch der Reihe nach: Geradezu apokalyptisch begann der Abend im Kloster Machern mit John Hodians donnernden Klavier-Akkorden und dem Unheil dräuendem archaischen Gesang, der drei Sängerinnen, der an Carl Orffs „O fortuna, velut luna“ erinnerte. Anders als bei Orff ging es in der „Meditation on Greed“ nicht um das wendische Schicksal, sondern um die unausrottbare menschliche Gier, schrill veräußert durch die Duduk, die armenische Flöte. Gleich in diesem ersten Stück wurde klar, was das Ensemble so meisterlich macht und sein inzwischen internationales Renommee rechtfertigt: Die sieben Musiker (drei Sängerinnen und vier Instrumentalisten) unter der Leitung des armenisch-amerikanischen Pianisten und Komponisten John Hodian verstehen sich faszinierend auf große, vielfarbige dramatische Szenarien, wie auf subtilste musikalische Ausdeutung.

Dabei werden die Stimmen selbst zum Instrument im konzertanten Kosmos. Wer von Heimaten und ihrem Verlust spricht (wie in diesem Jahr Musiksommer und Mosel Musikfestival) muss fast zwangsläufig auch von Armenien sprechen, dem fremden fernen Land zwischen Asien und Europa mit seiner uralten christlichen Kultur. Jahrhundertelang erfuhren die Menschen dort Verfolgung, Exil und sogar Völkermord. Heute leben, den Statistiken nach, die meisten Armenier im Ausland.

An die Mosel waren die Musiker mit Gedichten des mittelalterlichen armenischen Poeten und späteren Erzbischofs Mkrtich Naghash (nach dem das Ensemble benannt ist) gekommen. Zu den in der Originalsprache gesungenen Texten las eine Stimme aus dem Off eine deutsche Übertragung. Selbst verbannt, reflektiert der Geistliche in seinen Dichtungen das Elend der Verbannung und das Verhältnis von Mensch und Gott.

Naghash beklagt die Sündhaftigkeit der Welt wie die Vergänglichkeit alles Irdischen, wendet sich gegen unversöhnten Groll und eben die Gier. Frappierend zeigte sich, wie nah er dabei europäischer Dichtung ist und wie zeitlos und allgemein menschlich seine Gedanken sind. Als Synthese aus Tradition und Gegenwartsmusik hat John Hodian die Dichtungen aus dem 15. Jahrhundert vertont. Im Spiel der Musiker tat sich eine vielfarbige, mitreißende Klangwelt auf, in der sich zeitgenössische Tonsprache, armenische Folklore und Jazzelemente zur subtilen Innenschau verdichteten, die tief einsichtig die seelische wie spirituelle Welt der Gedichte im Klang ausdeutete.

Die Mystik ist die seelische und spirituelle Erfahrung des Geheimnisvollen. In diesem Sinn wurde das Spiel des Ensembles zum eindrücklichen mystischen Erlebnis. Nicht zuletzt verdankt sich das dem herrlichen Sopran von Hasmik Baghdarsaryan, der einem gregorianischen Gesang ähnlich, rein und engelsgleich zum Himmel stieg. Ihr zur Seite ihre stimmgewaltige Kollegin Tatevik Movsesyan. Arpine TerPetrosyans dunkler Alt erdete die beiden Stimmen auf der Himmelsleiter.