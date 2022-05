Pandemie : Lage hat sich entspannt: Zahl der Corona-Neuinfektionen geht deutlich zurück

Bei immer weniger Personen wird das Corona-Virus nachgewiesen. Foto: dpa Foto: dpa/Niaid-Rml

Trier/Luxemburg Sowohl in Luxemburg als auch in Rheinland-Pfalz werden immer weniger Corona-Fälle gemeldet. In der Region liegt die Inzidenz wieder überall unter 1000. Die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken geht deutlich zurück.

Die Zeichen stehen ganz klar auf Entspannung: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region und auch in Luxemburg geht seit Tagen deutlich zurück.

Im Nachbarland wurden in der vergangenen Woche 3614 Personen positiv getestet, 16 Prozent weniger als noch in der Vorwoche. In den Krankenhäusern hat es laut luxemburgischer Gesundheitsbehörde auf den Normalstationen 14 neue Einweisungen von Covid-Patienten gegeben, in der Vorwoche waren es 24. Auf den Intensivstationen sei die Zahl der Covid-Patienten von einem auf zwei gestiegen. Das Durchschnittsalter der Patienten liegt bei 60 Jahren.

Die Inzidenz sank von 668 auf 564. Den größten Rückgang bei den Neuinfektionen gab es der Behörde zufolge in der Altersgruppe 30 bis 44 Jahre mit einem Minus von 22 Prozent, gefolgt von den 60- bis 74-Jährigen (mit 434 ist die Inzidenz in dieser Altersgruppe am niedrigsten), der Altersgruppe 15 bis 29 Jahre (minus 18 Prozent) und der Altersgruppe 45 bis 59 Jahre (minus 16 Prozent). Am häufigsten infizieren sich die Menschen im Nachbarland weiter im Familienkreis, gefolgt von Reisen ins Ausland, Freizeit, Arbeit und dem Pflegebereich.

Wegen der rückläufigen Infektionszahlen wird ab 16. Mai in Luxemburg auf die täglichen Corona-Meldungen durch die Gesundheitsbehörde verzichtet.

Auch in Rheinland-Pfalz wurde die Meldung der Corona-Zahlen reduziert. Das Landesuntersuchungsamt meldet seit vergangener Woche am Wochenende keine Neuinfektionen mehr. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist innerhalb einer Woche von 863 auf 513 zurückgegangen. Noch deutlicher ist der Rückgang in der Region nämlich von 874 auf 484. In allen vier Landkreisen und in der Stadt Trier ist die Inzidenz wieder unter 1000 gefallen. Am niedrigsten ist sie im Eifelkreises Bitburg-Prüm mit 356, am höchsten im Kreis Vulkaneifel mit 901. Deutlich zurückgegangen ist die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen. In der Altersgruppe der 0- bis 11-Jährigen liegt sie in der Region bei 386 (nach 664 in der Vorwoche). Bei den 12- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz bei 605 (nach 1108). Heute meldet das Landesuntersuchungsamt insgesamt 532 neue Corona-Fälle für die Region.

Auch die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken ist weiter rückläufig. Laut dem Belegungsmonitoring der Deutschen Krankenhausgesellschaft werden derzeit landesweit 23 Prozent weniger Menschen wegen einer schweren Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt als noch vor einer Woche. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,82 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,55).