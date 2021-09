Planmäßige Abschaltung : Atomkraftwerk Cattenom: Reaktorblock 2 heruntergefahren

Cattenom Im französischen Atomkraftwerk Cattenom nahe der Grenze zu Deutschland und Luxemburg ist der Reaktor 2 abgeschaltet worden. Grund: ein Austausch.

AKW-Angst in der Grenzregion: „Luxemburg wäre als Land unbewohnbar“

Cattenom in Frankreich

Cattenom in Frankreich : AKW-Angst in der Grenzregion: „Luxemburg wäre als Land unbewohnbar“

Der Reaktor wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag abgeschaltet. Der Wechsel werde auch für Wartungs- und Inspektionsarbeiten genutzt. Die übrigen Reaktorblöcke 1,3 und 4 sind weiterhin in Betrieb.

Das in den achtziger Jahren erbaute AKW Cattenom steht wiederholt in der Kritik. So waren zwei Zwischenfälle vom 22. Dezember 2020 und 26. Mai 2021 im französischen Kernkraftwerk offenbar schwerwiegender, als von den Betreibern zunächst mitgeteilt. Die französische Atomaufsicht stufte beide Zwischenfälle kürzlich offiziell als Störfälle ein.