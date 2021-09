Grenzgänger : Grenzgänger können aufatmen

Luxemburg () Luxemburg und Deutschland haben sich darauf verständigt, dass die anlässlich der Corona-Pandemie abgeschlossene Verständigungsvereinbarung zur Besteuerung der Telearbeit bis zum 31. Dezember dieses Jahres weiter gelten wird.

Das heißt: Arbeitstage, in denen Beschäftigte wegen der Bekämpfung der Pandemie ihre Tätigkeit von ihrem Hauptwohnsitz in Telearbeit ausüben, als Arbeitstage in Luxemburg gezählt werden. Sie müssen also nicht für die Berechnung der 19-Tage-Toleranzregelung zur Besteuerung berücksichtig werden, teilt das Luxemburger Finanzministerium mit. Die Verständigungsvereinbarung gilt bereits seit April 2020.