Corona : Sommerschule: Weniger Teilnehmer

Bernkastel-Wittlich Im Vergleich zum Vorjahr haben sich im Landkreis weniger Schüler angemeldet.

Sieben Schulstandorte nehmen dieses Jahr an dem zusätzlichen Bildungsangebot teil: Die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues mit rund 25 Teilnehmern, die Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich mit rund 60 Teilnehmern, die Realschule plus in Traben-Trarbach mit rund 30 Teilnehmern, die Realschule plus in Manderscheid mit rund 30 Teilnehmern, die Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang mit rund 15 Teilnehmern, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Morbach mit rund 25 Teilnehmern und die IGS Salmtal mit rund 20 Teilnehmern.