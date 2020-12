Sitzung : Anbau für Malborner Kindergarten kostet mehr als eine Million Euro

Malborn Der Kita-Anbau in Malborn sorgt für Diskussionen: Kritik gibt es von Anwohnern, während Ratsmitglieder das Land wegen neuer Vorgaben attackieren.

Der Malborner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen für die Erweiterung des Kindergartens Mathi gestellt. Die Mitglieder des Gremiums haben entschieden, dass das Gebäude für rund eine Million Euro vergrößert werden soll.

Neu entstehen sollen ein Bistro, in dem die Kinder künftig ihre Mahlzeiten einnehmen können sowie ein Gruppen- und mehrere Nebenräume. Zudem wird die Küche vergrößert. Notwendig geworden ist der Anbau durch den starken Zuzug von jungen Familien mit Kindern. Eine Gruppe der Einrichtung ist derzeit in die Steinkopfhalle ausgelagert.

Geplant ist, dass die Kita über die derzeitige Straße Am Waldborn auf ein Nachbargrundstück vergrößert wird, wo sich jetzt noch eine Scheune befindet. Durch die Überbauung der Straße Am Waldborn wird diese von der Steinkopfhalle her zur Stichstraße.