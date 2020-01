Gesundheit : Und noch eine Apotheke geschlossen

Lieser Bis vor wenigen Tagen gab es noch eine Apotheke in Lieser, aber auch diese hat nun geschlossen. Fachkräftemangel, Nachfolgerprobleme und Bürokratie waren die Argumente für diese Entscheidung.

Inhaberin Stephanie Schmitt erklärt dem TV gegenüber die Gründe für ihren Rückzug. „Es kam vieles zusammen. Wir haben weder Fachkräfte noch einen Nachfolger gefunden.“ Zudem sei der bürokratische Aufwand extrem gestiegen, was auch an den Lieferengpässen liege. Schmitt erklärt das an einem Beispiel: Ein Patient benötigt ein bestimmtes Medikament von einer bestimmten Firma. Er lässt sich dafür ein Rezept von seinem Arzt ausstellen. Wenn dann das Medikament nicht lieferbar ist, muss der Patient wieder zurück zum Arzt, um sich ein neues Rezept ausstellen zu lassen. „Erklären Sie das mal einem Kunden, das ist nicht immer einfach,“ sagt Schmitt. So seien aktuell bestimmte Blutdrucksenker und Diabetes-Medikamente nicht immer lieferbar, was auch für Ärger sorge.