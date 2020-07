Soziales : Bekommt Ürzig einen Jugendraum?

Ürzig Wird es in Ürzig bald einen Jugendraum geben. Um diese Frage dreht sich eine Versammlung, zu der die Ortsgemeinde Ürzig alle Ürziger Jugendlichen und interessierten Eltern für Mittwoch, 5. August um 19 Uhr in die Würzgartenhalle einlädt.

Interessierte und engagierte Jugendlichen sollen an dem Abend kundtun, ob sie Interesse an einem Jugendraum haben, ob sie sich für einen Jugendraum in Ürzig stark machen wollen und wie sie einen möglichen Jugendraum nutzen möchten. Der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Guido Moll, wird anwesend sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen.