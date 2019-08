Musik : Chorprojekt und Gospelday

Zell/Landscheid 100 Sänger des ökumenischen Chorprojektes „beziehungsWeise“ besingen eine Geschichte, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene neugierig und auch gewappnet fürs Leben machen will. Vorgestellt wird das Projekt in der Kirche der Jugend Marienburg am Sonntag, 22. September um 11.30 Uhr.

Aufgeführt wird die Geschichte vom Wachsen und Werden mit seinen Herausforderungen, kombiniert und vertieft mit aktuellen und spirituellen Songs, am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, in der Pfarrkirche Landscheid. Auch das nächtliche Abendlob mit Gesängen aus Taizé am Freitag, 20. September, 22 Uhr, in der Kirche der Jugend Marienburg wird mitgestaltet vom Projektchor beziehungsWeise. Der Projektchor beziehungsWeise lädt gemeinsam mit dem Gospelchor des CVJM Traben-Trarbach e. V. ein zum Zuhören oder Mitsingen für eine gerechte Welt beim Gospelday am Samstag, 21. September, um 12 Uhr mittags, in der Kirche der Jugend Marienburg. Mit dem Choraktionstag erheben deutschlandweit Tausende ihre Stimme gegen globale Ungerechtigkeiten.