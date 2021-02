Demo und Gegendemo : Menschenmasse auf Platz an der Lieser

Rund 100 Menschen haben sich am Sonntag wieder auf dem Platz an der Lieser versammelt. Sogenannte Querdenker demonstrierten gegen die Corona-Auflagen. Antifa, Linke, Grüne und Sozialdemokraten, die deutlich in der Überzahl waren, hielten dagegen. Und Dutzende wollten wohl einfach nur zusehen. Passiert ja derzeit auch sonst nicht viel. Foto: TV/Christian Altmayer