corona : Die Inzidenz im Landkreis sinkt wieder

Foto: dpa/Sebastian Willnow

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind am Dienstag zwölf Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2649 an. Die Kreisverwaltung merkt allerdings an, dass das Gros der Laborbefunde der am Montag durchgeführten PCR-Testungen noch aussteht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises sinkt von 139,6 auf 115,6 Fälle je 100 000 Einwohner.

Die häusliche Isolierung endete für neun Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 2294 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 61 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 294.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden nach letzter Mitteilung 20 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon drei Patienten intensivmedizinisch.

Erstmalsgeimpft wurden im Landesimpfzentrum Wittlich und durch die mobilen Impfteams bis einschließlich des Vortages insgesamt 18 543 Personen (+140), eine Zweitimpfung erhielten bislang 8002 Personen (+259). Impfungen, die in Kliniken und Arztpraxen durchgeführt werden, sind in diesen Zahlen nicht enthalten und können von Seiten der Kreisverwaltung auch nicht dargestellt werden.