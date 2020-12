WETTER : Der erste Schnee im Hunsrück

Foto: Ilse Rosenschild Foto: Ilse Rosenschild

Morbach (iro) Wintereinbruch im Hunsrück: Am frühen Dienstagmorgen war alles weiß, auch rund um die Burgruine Baldenau, an der sonst auch in dieser Jahreszeit Wanderer und Gassigeher unterwegs sind. Die Polizei registrierte kaum Unfälle.

Doch schon mittags setzte Tauwetter ein. Die Burg Baldenau wurde um 1320 errichtet. Balduin von Luxemburg, Kurfürst und Erzbischof von Trier, ließ sie erbauen. Sie wurde mehrfach zerstört und verfiel. Inzwischen wurde sie teilweise restauriert. Um sie herum verläuft die acht Kilometer lange Traumschleife LandZeitTour. Die Baldenauruine gilt als Wahrzeichen der Einheitsgemeinde Morbach.