Bildung : Französisch für den Alltag lernen

Wittlich (red) Die Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich bietet den Kurs „Französisch für den Alltag“ im Haus der Vereine, Kasernenstraße 37, in Wittlich an. Der Sprachkurs startet am Dienstag, 21. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr.

Die Teilnehmer lernen durch Konversation unter anderem kleine Dialoge für Alltag, Freizeit und Reisen zu führen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich bei Kaffee, Schnittchen oder Kuchen in der Caféteria der Begegnungsstätte weiter auszutauschen. Weitere Termine: jeden Dienstag bis zum 16. Juli, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei. Spenden sind willkommen.