TV-Serie 40 Jahre Naturpark : Blumenwiesen und regionale Edelsteine

Der Allenbacher Ortsbürgermeister Siegfried Burmann vor dem Allenbacher Weiher. Foto: Christoph Strouvelle

Dhronecken/Mannebach/Ayl/Allenbach Viele Ortsgemeinden profitieren von der Unterstützung durch den Naturpark Saar-Hunsrück – ideell und auch finanziell.

Wanderer treffen auf ihren Tagestouren nicht nur auf Wald und Wiesen. Immer mehr Kommunen bieten entlang der ausgeschilderten Routen besondere Highlights. So beispielsweise in Dhronecken. Hinter der Dhronecker Burg, in Richtung Hilscheid entlang der Wanderstrecke Vitaltour, sind auf einer Hangwiese auf einem Obstbaumlehrpfad 57 verschiedene Gehölze angepflanzt. „Eine ganz tolle Sache“, sagt der Dhronecker Ortsbürgermeister Detlef Jochem. Infotafeln geben Auskunft über die jeweiligen Bäume, an denen oft dem Normalverbraucher unbekannte Apfel-, Birnen- und Zwetschgensorten wachsen. Beispielsweise der Gewürzluikenapfel, ein leicht säuerlicher Tafelapfel, der gut haltbar ist und von November bis März gegessen werden kann, wie der Wanderer erfährt.

Die Gemeinde Dhronecken wurde bei der Anlage des Obstbaumpfades vom Naturpark Saar-Hunsrück unterstützt, der von 2019 bis 2028 in seinem Themenschwerpunkt „Erhalt, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft und von Landschaftselementen“ die Anlage und Pflege von Streuobstwiesen fördert. 10 000 Euro hat der Aufbau des Obstbaumlehrpfades gekostet, wovon der Naturpark 80 Prozent übernommen hat „So bietet der Obstbaumlehrpfad für die ganze Familie ein besonderes Angebot, die Faszination für die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft zu wecken und sie erlebnisorientiert näher zu bringen“, sagt der Dhronecker Ortsbürgermeister. Nicht nur dort: Auch in den Natur-Park-Dörfern Fisch und Mackenrodt sind ähnliche Projekte mit Hilfe des Naturparks umgesetzt worden, heißt es in einer Presseerklärung zur Eröffnung des ­Dhronecker Obstbaumlehrpfads vom August 2019.

Info Serie: 40 Jahre Naturpark Saar-Hunsrück Die abwechslungsreiche Landschaft wird im Naturpark Saar-Hunsrück, der sich über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland erstreckt, seit 40 Jahren geschützt und weiterentwickelt. Dieses Jubiläum nimmt der Volksfreund zum Anlass, die Aufgaben des Naturparks wie Natur- und Artenschutz, Umweltbildung und nachhaltiger Tourismus aufzuzeigen und Menschen vorzustellen, die sich seit Jahren dafür engagieren. Die Artikel der achtteiligen Serie erscheinen in unregelmäßigen Abständen im Lokalteil. Im Gebiet des Naturparks Saar-Hunsrück liegt auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Beides sind Schutzgebiete, die zum Teil jedoch unterschiedliche Aufgaben und Ziele verfolgen. Im Nationalpark sollen ökologisch wertvolle Landschaften geschützt werden, indem man dort „Natur Natur sein lässt“. Der Naturpark folgt dem Prinzip „Schützen durch nützen“. Er animiert die Menschen dazu, ihre Kulturlandschaft nachhaltig zu pflegen, um sie so als Erholungsraum sowie als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage zu bewahren.

Lehrreich sind die mit Unterstützung des Naturparks auf den Weg gebrachten Projekte nicht nur für Wanderer: In Ayl lernen die Jungen und Mädchen der dortigen Kita in einer Kleingartenanlage mit Unterstützung ihrer Erzieherinnen und Freiwilligen aus dem Ort, wie Gemüse- und Obstsorten wie beispielsweise Möhren, Bohnen, Tomaten, Heidelbeeren und Stachelbeeren angebaut und von eigener Hand geerntet werden. Der Clou: Die selbst gezogenen und von den Kindern geernteten Gemüsesorten werden anschließend in der Küche des Kindergartens zubereitet, sagt Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger.

Und in Mannebach sind als gemeinsames Projekt von Ortsgemeinde und Naturpark mit Hilfe eines Landwirts auf Gemeindeflächen in einem Permakulturgarten Blumenwiesen eingesät worden. Folgen soll ein Bienenhotel, sagt Ortsbürgermeister Thomas Lellig. „Es sind Kleinigkeiten, bringen aber viel für Insekten“, sagt er, und spricht von einer weiteren Idee als Gemeinschaftsprojekt, die sich allerdings noch im Anfangsstadium befindet: eine Baumallee zwischen Mannebach und dem Ortsteil Kümmern.

Geradezu euphorisch wird Siegfried Burmann, Ortsbürgermeister von Allenbach (Landkreis Birkenfeld), wenn er auf den Allenbacher Weiher blickt, der bereits 1989 mit Unterstützung des Naturparks angelegt wurde und der erahnen lässt, was mit einer langjährigen Zusammenarbeit von Ortsgemeinden und dem Naturpark Saar-Husnrück möglich ist. Hier hat sich ein wahres „Kleinod“ entwickelt, mit Farnen, Seerosen, Enten, seltenen Tierarten und Wanderwegen für Besucher. Alles habe sich von selbst angesiedelt, es sei nicht da, was hier nicht hingehöre, sagt er. „Ohne die Förderung würde uns was fehlen. Das ist der Edelstein in unserer Region“, sagt Burmann.