TV-Serie : „Das nicht Perfekte ist für uns perfekt“

Gabriela Heinze und Frank Könen vor ihrem Haus in Altrich. In diesem Jahr haben sie den Garten vorne in Vier-Felde-Form angelegt. Früher war dort Rasen. Foto: Christina Bents

Altrich In Altrich hat Frank Könen mit seiner Lebensgefährtin ein Haus aus den Jahren 1934/35 gekauft und renoviert. Sie verwenden Dinge, die zum Haus und in die Zeit passen. Das ist manchmal sehr aufwendig.

Alte Gebäude erzählen häufig Geschichten von ihren Besitzern, wie sie gelebt und gearbeitet haben aber auch von der Historie eines Ortes und unserer Region. In der Serie „Verliebt in alte Steine“ wollen wir einige besondere Gebäude, die liebevoll restauriert wurden, und von denen manche unter Denkmalschutz stehen, vorstellen. Viele wurden auch aus Dorferneuerungsmitteln gefördert, über die man sich bei der jeweiligen Kreisverwaltung informieren kann.

Das Haus war sehr gepflegt, aber in die Jahre gekommen, als sie es übernommen haben. Drei Monate lang haben sie erst einmal rückgebaut, Wände rausgerissen, Tapeten entfernt und Böden freigelegt. Darunter kam ein sehr schöner Lerchenboden zum Vorschein, den sie erhalten haben, genauso wie die Zementfliesen im Eingangsbereich und die Holztreppe im Treppenhaus. Die Türen haben sie abgeschliffen, grundiert und gestrichen. „Wo es ging, haben wir die bestehenden Teile aufgearbeitet und wiederverwendet. Das war uns sehr wichtig“, sagen beide übereinstimmend. Was nicht mehr da war, wie etwa Zaunelemente, ein Vordach, Fensterläden oder Zementfliesen haben sie aufwendig gesucht. Sie sind in Bayern und Ostfriesland für den Zaun fündig geworden, in Baden-Württemberg haben sie passende Fensterläden gefunden, in den Niederlanden waren sie für Klinkersteine für den Hof, nach Frankfurt sind sie gefahren, um ein Vordach abzuholen und die Zementfliesen haben sie aus Südfrankreich. „Unzählige Muster haben wir uns schicken lassen, um die Farbe zu finden, die zu den anderen, noch vorhandenen passen.“ Aber es hat sich gelohnt. Gabriela Heinze sagt: „Bei einem neuen Haus kann man schnell passende Dinge finden, aber hier braucht man Zeit, um das zu finden, bei dem man sagt: „Ja, das ist es!“