Schulen : Erstes Festival für Schultheater im Haus der Jugend

Wittlich „Kreative Schule ... einFach,Theater’“, das ist das Motto des ersten Schultheater Festivals im Haus der Jugend in Wittlich. Am Donnerstag, 24. Oktober, findet das Festival von 9 bis 17 Uhr und am Freitag, 25. Oktober, von 9 bis 15 Uhr in der Synagoge statt.

