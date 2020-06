Sitzung : Förderprogramm ist Thema im Rat

Lötzbeuren Die Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ist ein Thema der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 24. Juni, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken