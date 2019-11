Stadtrat : Geänderte Pläne und ungeplante Kosten beim Wittlicher Haushalt

Die Pläne für die Neugestaltung des Schloßplatzes in Wittlich haben den Haushalt der Stadt für das laufende Jahr etwas verändert, ebenso wie unter anderm Verzögerungen bei der Sanierung des Vitelliusbads oder gesunkene Steuereinnahmen,. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Der Wittlicher Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung einen Nachtrag zum Haushalt 2019 abgesegnet. Trotz geringerer Einnahmen und ungeplanten Ausgaben bleibt der Stadt eine freie Finanzspitze.

Derzeit laufen die Beratungen zum Wittlicher Haushalt für das kommende Jahr, den der Statdrat in seinen Dezembersitzungen beschließen soll. In seiner zurückliegenden Sitzung am Donnerstagabend ging es jedoch erst einmal um den ersten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr.