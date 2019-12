Glaube : Gedenkgottesdienst für Sternenkinder

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich und die katholische Seelsorge des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich laden für Mittwoch, 11. Dezember, ab 19 Uhr zum Gedenkgottesdienst für Sternenkinder, Totgeburten und verstorbene Kinder in die St.-Markuskirche in der Karrstraße in Wittlich ein.

