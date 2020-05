Prozess wegen versuchten Mords in der JVA Wittlich : Schnitt mit der Klinge geht knapp an Arterie vorbei

Wittlich/Trier Die Trierer Schwurgerichtskammer hat das Verfahren gegen einen 22-jährigen ehemaligen Gefangenen der JVA Wittlich fortgesetzt, dem versuchter Mord, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen werden.

(f.k.) Der Angeklagte saß im vergangenen Jahr wegen einer anderen Sache in der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich ein. Dort soll er am Morgen des 20. Juli einen Justizbeamten von hinten mit mit einer Rasierklinge angegriffen haben (wir berichteten). Der Mann wurde erheblich verletzt. Auch sollen in den Wochen zuvor andere Beamte vom Angeklagten beleidigt, attackiert und bedroht worden sein. Und nach zwei Verhandlungstagen steht fest, dass dieser Häftling in der JVA Wittlich als schwieriger Problemfall galt. Man hatte dort ein besonderes Auge auf ihn. Möglicherweise aber nicht am 20. Juli, als man ihn mit einem Einmalrasierer in der Zelle allein ließ, wo er dann die Klinge ausbauen konnte.