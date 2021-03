Kirche : Gottesdienst zum Josefstag

Bernkastel-Kues Eine Vorabendmesse zum Josefstag findet am Donnerstag,18. März, um 18.30 Uhr an der Josefskapelle in Bernkastel am alten Graacher-Weg statt. Die renovierte Kapelle erhielt im vergangenen Sommer einen neuen Anstrich.

Die Figur des Heiligen Josef soll in Kürze neu gefasst werden. Zum Josefstag werden von den Gläubigen viele Lichter aufgestellt. Die traditionelle Prozession fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael statt.