Bürgermeisterwahl : Großlittger haben wieder die Wahl

Großlittgen Der Ortsbürgermeisterposten wird wieder neu besetzt.

Und so haben die Großlittger nicht mal ein Jahr, nachdem der Gemeinderat sich für Graf entschieden hat, wieder die Wahl: Am Sonntag, 20. September, wird also von 8 bis 18 Uhr erneut ein Ortsbürgermeister gewählt. In einer Sitzung Anfang August hat der Wahlausschuss der Ortsgemeinde zwei Wahlvorschläge zugelassen.