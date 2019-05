Theater : Schauspieler-Duo spielt Briefroman

Zu einer Theateraufführung lädt das Cusanus-Geburtshaus am Sonntag, den 19. Mai um 17 Uhr. Foto: Reinhard Winkler

Bernkastel-Kues (red) Im Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues wird am Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr das Theaterstück „Empfänger unbekannt“ der amerikanischen Schriftstellerin Kressmann Taylor aufegführt. Das Stück handelt von dem deutschen Martin Schulse und dem amerikanischen Jude Max Eisenstein, die in den USA eine Kunstgalerie betreiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken