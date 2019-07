Initiative : Irmenacher haben viele Ideen und suchen Mitstreiter

Irmenach Der Arbeitskreis Dorfentwicklung Irmenach hat einige Projekte und Vorhaben. Die Ortsgemeinde hat einen Bauwagen gekauft. Dieser soll für verschiedene Anlässe und Einsatzzwecke in der Dorfgemeinschaft verwendet werden.

Das sollen die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde übernehmen. Es soll an einem Aktionstag, am Freitag, 16. August, ab 17 Uhr auf dem Festplatz geschehen. Auch am Tag des Offenen Denkmals, am 8. September, wird der Verein aktiv. Geplant ist auch ein Filmabend im Spätherbst. Der Termin steht noch nicht fest, aber es wird etwas in und über Dialekt und Mundart sein.