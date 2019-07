Jugendschutz : Karabinerhaken für Wittlicher Schüler

Foto: Désirée Franzen. Foto: TV/Désirée Franzen

Wittlich (red) Mehr als 800 Karabiner wurden am letzten Schultag vom Arbeitskreis „Jugendschutz/Suchtprävention“ an Bussen und Schultoren in Wittlich verteilt. Sie sollten daran erinnern, dass es auch „bei dem ein oder anderen Hänger zwischendurch einen Halt gibt“, sagt Jugendkoordinatorin Lusia Lauterbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken