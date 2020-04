Bistum : Kleidersammlung für Bolivien wird abgesagt

Bernkastel-Wittlich Die für Samstag, 16. Mai, geplante Boliviensammlung der katholischen Jugend wird abgesagt. Dies betrifft die Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Verbreitung des Corona-Virus sei es nicht verantwortbar, diese Jugendaktion in gewohnter Weise anzugehen. Das Bistum bittet daher einerseits um Verständnis und andererseits alle Beteiligten darum, diese Information unmittelbar weiterzugeben und möglichst viele darauf hinzuweisen. Es soll vermieden werden, dass dennoch Kleiderspenden an die Straßen gestellt werden. Der BDKJ bittet darum, die Kleiderspenden für die Boliviensammlung bis zur nächsten Aktion zu lagern.