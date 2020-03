Landwirtschaft : Landwirte sorgen sich wegen verschlammten Feldern

Momentan stehen noch viele Felder unter Wasser. Weil der Boden so stark aufgeweicht ist, kann er mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht bearbeitet werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich/Trier Landwirte sind wegen der langen Regenzeit besorgt, weil die durchweichten Ackerflächen nicht bearbeitet werden können. Die Ernten von Wintergerste und Raps könnten beeinträchtigt werden.

Nach den trockenen Sommern könnte man meinen, dass dadurch die Grundwasservorräte aufgefüllt werden. Aber das dauert lange Zeit und viel Wasser fließt ab oder staut sich. „Wir beobachten sehr viel Wasser auf den Flächen und es fällt auf, dass manche Felder verschlammen,“ sagt Michael Schuhmacher von der Struktur- und Genehmigungs-Direktion Nord in Trier. Es sei zwar positiv, dass dadurch nach und nach der Grundwasserspiegel, der durch die beiden heißen und trockenen Sommer gesunken ist, aufgestockt werde. Aber durch die heftigen Regenfälle würde auch viel Wasser direkt über Bäche und Kanäle in die Mosel abfließen.

Auch der Raps wird bereits im Herbst ausgesät. Da er hohe Ansprüche an die Nährstoffversorgung stellt, muss er früh gedüngt werden. Aus Raps wird unter anderem Rapsöl für die Nahrungsmittelindustrie gewonnen.

Wintergerste wird im Gegensatz zu Sommergerste überwiegend als Tierfutter verwendet. Sie hat in der Regel höhere Erträge und verfügt über mehr Eiweiß. Im Gegensatz dazu wird Sommergerste häufig als Braugerste verwendet. Wintergerste wird bereits im Herbst gesät.

„Im Idealfall liegt Schnee auf den Feldern, der langsam schmilzt, so dass das Wasser nach und nach in den Boden einsickern kann,“ sagt Schuhmacher. Die Tendenz gehe aber in Richtung trockene Sommer, nasse Winter.