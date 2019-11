Musik : Männerchor singt bei Konzert in Dudeldorf

Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen. Foto: TV/Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen

Dudeldorf/Hupperath-Minderlittgen (red) Der Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen singt am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr im Rahmen des Dudeldorfer Weihnachtsmarktes beim Konzert in der Pfarrkirche Maria Königin in Dudeldorf.

