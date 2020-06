Corona : Eine Klinik schließt, die andere öffnet

Bad Bertrich Nachdem sich im Median Reha-Zentrum zwei weitere Menschen mit dem Corona-Virus infiziert haben, stellt sich die Einrichtung im Kampf gegen Covid-19 neu auf: Das Haus Meduna wird vorübergehend geschlossen, alle Mitarbeiter gehen in Quarantäne.

Dafür öffnet die Klinik am Park am 22. Juni wieder mit „frischem“ Personal, das aus der Kurzarbeit zurückkehrt. In den vergangenen Wochen waren alle Patienten sowie das gesamte Personal mehrfach auf Covid-19 getestet worden, um maximale Sicherheit zu haben – unabhängig von Symptomen oder dem Kontakt zu Infizierten. Geplant ist, das Haus Meduna nach Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen am 26. Juni wiederzueröffnen. Zuvor werden alle Mitarbeiter in der häuslichen Quarantäne zweimal getestet. Erst wenn beide Tests negativ ausfallen, dürfen sie in rund zwei Wochen wieder arbeiten.