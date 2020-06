Ausbildung : Erstes Kennenlernen in Zeiten von Corona

Bernkastel-Wittlich (red) Im August 2020 starten zehn junge Menschen mit ihrer Ausbildung oder ihrem Dualen Studium in der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück. Traditionell fand in der Vergangenheit die Begrüßung persönlich in den Räumen der Sparkasse Mittelmosel statt.



