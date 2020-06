Monzelfeld : Initiative fühlt sich ausgebremst

Extra

Die Macher von EwHM beklagen weitere gesetzliche Hürden bei der Erzeugung und Verwertung regenerativer Energien. Hausbesitzer dürfen den Strom, den sie mittels einer Photovoltaikanlage auf ihrem Dach erzeugen, zwar selbst nutzen, Nachbarn oder anderen Interessenten jedoch nicht zum Selbstkostenpreis anbieten. In Monzelfeld selbst ist die Ortsgemeinde Eigentümer eines Gebäudes, in dem ein Getränkemarkt, der Kindergarten und eine Filiale der VR-Bank untergebracht ist. Doch wenn die EwHM den Strom direkt an die Mieter in Form eines sogenannten Bürgerstroms weiterliefern würde, würden EEG-Umlage, Netzgebühren und Steuern fällig. Dadurch wird der Strom, der auf dem Dach produziert wird, genauso teuer wie der regulär gelieferte Strom. Das gleiche gelte auch für andere Photovoltaikanlagen, die die EwHM betreibt.

Weitere Infos zur Genossenschaft Energiewende Hunsrück-Mosel gibt es im Internet unter www.ewhm.de.