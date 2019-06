Schule : Musicalaufführung und Jubiläum

Clara Viebig Realschule. Foto: TV/Paul Valerius

Wittlich (red) Schüler der Clara-Viebig-Realschule plus führen am Donnersag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr das Musical „Schach 2.0“ in der Schulturnhalle auf. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

