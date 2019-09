Infrastruktur : Netto-Markt in Bausendorf ist eröffnet

Bausendorf Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche werden 5000 Produkte angeboten.

Hans-Peter Heck, Ortsbürgermeister von Bausendorf, zeigte sich höchst erfreut. „Ein lange gehegter Wunsch der Bürger aus Bausendorf und des gesamten Alftals ist in Erfüllung gegangen“, sagte er am Montagabend bei der Eröffnungsfeier der Filiale des Netto Marken-Discount. Seit Dienstagmorgen, 7 Uhr, ist der Markt geöffnet – von nun an jeden Tag bis 20 Uhr abends, außer sonntags. Er befindet sich im Gewerbegebiet Hageflur II, ausgangs von Bausendorf an der B 49, Richtung Kinderbeuern.