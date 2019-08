Brauchtum : Niersbacher Erntedankumzug mit vielen Motivwagen

Niersbach Der große Erntedankumzug in Niersbach wird am Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr, in Niersbach und Greverath stattfinden.

Start des Umzugs ist um 13 Uhr in der Lindenstraße in Greverath, von wo sich der Zug durch den Ort und über die Landesstraße 49 in Richtung Niersbach bewegt. In Höhe des Friedhofes am Ortseingang wird gegen 14 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer gerechnet, die sich dann weiter durch die Töpferstraße zum Endpunkt in der Maar­eckenstraße bei der Mehrzweckhalle bewegen. Dort wird dann vor und in der Mehrzweckhalle für die Gäste ein buntes Festprogramm bei Kaffee und Kuchen angeboten.