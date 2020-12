Tradition : Nikolaus überrascht Fünftklässler

Bernkastel-Kues (red) Alle Jahre wieder geschieht es und jedes Mal sind die Schüler der fünften Klassenstufe der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues überrascht, wenn der Nikolaus erscheint.

In seinem goldenen Buch hatte sich seit den Sommerferien einiges angesammelt an guten Taten der Kinder, aber auch an bedenkenswerten. Der Nikolaus trug Lob und Mahnungen in einer gereimten Form vor. Beim Austeilen der Schoko-Nikoläuse, die der Förderkreis der Schule spendiert hat, unterstützte den Nikolaus das neu gewählte Schülersprecherteam mit Sinan Ahmed und Luise Gräbedünkel. Der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus ist es wichtig, auch in diesen besonderen Zeiten an bewährten Traditionen festzuhalten, wenn auch in angepassten Formen. So haben die Fünftklässler zu Beginn der Adventszeit wieder einen gefüllten Adventskalender von der Paten-AG erhalten. Und in Abwandlung der jährlichen gemeinsamen Adventsandacht hat die Schulseelsorgerin Uschi Fusenig in jeder Lerngruppe eine kurze Adventsbesinnung angeboten. Foto: U. Fusenig