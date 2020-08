Medien : Altbürgermeister Walter Schuh erzählt Geschichten aus der Eifel

Greimerath/Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich startet kommende Woche mit einer neuen Sendereihe mit dem Titel „Geschichten aus der Eifel“. Hier werden Anekdoten, alte Fotos und Ähnliches ausgetauscht, die die Welt in der Eifel aus den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichen Epochen beschreiben.

OK-Moderator Hermann-Josef Haller ist dazu immer wieder Gast bei überwiegend älteren Menschen, die unterhaltsame Geschichten aus ihrem Leben in der Eifel erzählen. Der Moderator kam in den vergangenen Jahren immer wieder mit Menschen ins Gespräch, die mit großer Begeisterung gerne von ihren persönlichen Erlebnissen vergangener Tage zum Leben in der Eifel erzählten. So gilt es mit dieser Sendereihe diese Geschichten zu konservieren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Den Auftakt der Sendereihe macht an diesem Dienstag Walter Schuh aus Greimerath. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde kann auf eine Vielzahl an unterhaltsamen Anekdoten zurückgreifen, die nun als Filmbeitrag dokumentiert sind. Begleitet wird Hermann-Josef Haller als Moderator von Bernd Linden, ebenfalls aus Greimerath, der sich schon lange mit der Geschichte des Ortes beschäftigt und als Chronist aktiv ist. Die Sendung ist vorab in der Mediathek des OK zu sehen und wird am Dienstag, 25. August, um 19.30 Uhr im Offenen Kanal Wittlich ausgestrahlt.