Osann-Monzel : Jüdische Geschichte in Stein geschrieben und aufgearbeitet

Osann-Monzel Der jüdische Friedhof in Osann-Monzel ist mit einer Fläche von über 2000 Quadratmetern nach Wittlich der zweitgrößte. Die jüdische Geschichte des Ortes ist im Rahmen der 1000 Jahrfeier des Ortes vor zwölf Jahren aufgearbeitet worden.

Die jüdische Geschichte Osann-Monzels ist keine einfache, denn in den Zeiten des Nationalsozialismus ging man, wie in anderen Orten, rigoros gegen Juden vor. SA Männer bewachten die Zugänge zu jüdischen Geschäften und notierten die Namen der Personen, die dort eingekauft haben. Es gab aber auch viele Osanner, die weiterhin versuchten, die Juden zu unterstützen, indem sie nachts bei ihnen einkauften oder in der Pogromnacht versuchten, sie zu schützen. Ein dunkles Ereignis ist der Mord an dem damals 81-jährigen Leder- und Schuhhändler Hermann Bermann, der gewaltsam zu Tode kam. Die Täter wurden verurteilt und kamen nach dem Krieg ins Gefängnis. In der Chronik des Ortes, die zur 1000 Jahrfeier erschienen ist, hat Fritz Kirch, ehemaliger Vorsitzender des Landgerichts Trier, über die jüdische Geschichte geschrieben. Darin steht, dass 1548 die ersten Menschen jüdischen Glaubens nach Osann kamen. Sie übten eine rege Handelstätigkeit aus. Heute erinnern ein Stein gegenüber der Grundschule im Ortsteil Osann, der 2010 von Andreas Filz erstellt worden ist, und der jüdische Friedhof an die Juden von Osann-Monzel und ihr trauriges Schicksal. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten 104 Juden in Osann, das waren 15 Prozent der Bevölkerung, das waren genauso viele wie die Wittlicher Gemeinde hatte, wie René Richtscheid, Leiter des Emil-Frank-Instituts erklärt. Dr. Marianne Bühler schreibt in ihrem Buch „Steine über dem Fluss“, dass Bemühungen, mit Wittlich eine Synagogengemeinde zu gründen, gescheitert sind. Osann-Monzel hatte eine eigene Synagoge, die heute in Privatbesitz ist. Als sie im Jahr 1899 eingeweiht wurde, hat man das mit einem Konzert und einem Ball gefeiert. 16 jüdische Familien lebten damals in Osann.