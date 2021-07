Bernkastel-Kues : Parken am Krankenhaus kostet bald Geld

Bernkastel-Kues Drei Straßen im Stadtteil Kues sollen bewirtschaftet werden. Nach einem Jahr wird das Ergebnis unter die Lupe genommen.

Wer als Besucher oder ambulanter Patient mit dem Auto ins Cusanus-Krankenhaus Bernkastel-Kues will, hat es nicht immer leicht. Die Parkplätze sind rar, schließlich will auch die Belegschaft versorgt sein. Für die Mitarbeiter gebe es genug Parkplätze, zitiert Stadtbürgermeister Wolfgang Port (CDU) einen Vertreter der Klinik. Die Parksituation werde wahrscheinlich durch die Mitarbeiter verschiedener privaten ärztlichen Einrichtungen im Haus verursacht, so die Auskunft.

Die Folge: Die umliegenden Straßen werden von vielen Menschen, die dort nicht wohnen, als Parkzone genutzt. Die Idee, die Straße „Auf der Trift“ für die Bewohner frei zu halten, hatte nicht lange Bestand. „Das würde nur zu einer Verlagerung der Problematik in die Nebenstraßen führen“, sagt Stadtbürgermeister Port in der Sitzung des Stadtrats.

Die neue Regelung trifft das Gremium mit großer Mehrheit: Die drei ans Krankenhaus grenzenden Straßen „Auf der Trift“, „St. Briktius-Weg“ und „Auf der Schifferei“ werden bewirtschaftet. Wer dort auf den markierten Flächen auf der Fahrbahn stehen will, muss einen Parkschein ziehen oder braucht einen Parkausweis. Der kostet 90 Euro im Jahr, ist aber auch auf allen übrigen bewirtschafteten Parkzonen in der Stadt gültig. Zum Beispiel auf dem großen Gelände am Bernkasteler Moselufer und an der Brücke auf der Kueser Seite.