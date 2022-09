Verkehr : 22 zusätzliche Parkplätze am Nikolausufer in Kues

Der Parkplatz gegenüber dem Cusanus-Geburtshaus ist Teil der Fläche, die umgestaltet werden soll. Dort wo jetzt rechts zwei Fahrzeuge unerlaubt auf dem Randstreifen stehen, sollen reguläre Parkplätze entstehen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues Auch das letzte Stück des Geländes zwischen der Thanisch Spitz und dem Kueser Hafen wird überplant und umgestaltet. Dann wird Parken auch dort gebührenpflichtig.

Parken in Bernkastel-Kues: Im Winter ist es mangels Urlaubern und Tagesgästen kein Problem. Von Ostern bis in den Spätherbst und dann noch einmal an den Weihnachtsmarkt-Wochenenden sieht es anders aus. Die geplante Umgestaltung des großen Parkplatzes am Bernkasteler Moselufer, die nur mit dem Wegfall nicht gerade weniger Stellplätze möglich sein wird, hat die Diskussion wieder entfacht (der TV berichtete).

Die Lösung soll auf der anderen Moselseite liegen – zwischen der sogenannten Thanisch Spitz und dem Ortsausgang in Richtung Lieser. Der größte Teil davon ist mittlerweile auch gebührenpflichtig und soll, wie berichtet, ebenfalls umgestaltet werden.

Kostenfrei kann derzeit noch auf Flächen zwischen dem Stadteingang und dem Gebäude am Minigolfplatz geparkt werden. Aber auch das hat vermutlich im Frühjahr kommenden Jahres ein Ende.

Bis dahin soll auch dieses Stück umgestaltet sein. Unter anderem sollen Radfahrer gleich zu Anfang auf den Weg direkt an der Mosel geleitet werden, der für sie und für Fußgänger auch jetzt schon vorgesehen und gekennzeichnet ist. Radfahrer sind aber oft auf der Fläche zwischen den Parkplätzen unterwegs, was zu gefährlichen Situationen führen kann.

Die Radfahrer sollen mit besseren Markierungen auf den kombinierten Rad- und Fußweg hingewiesen werden, erläutert Michael Grahneis (Ingenieurbüro Grahneis, Mülheim). Um ein besseres Miteinander zu erreichen, werde dieser Weg von jetzt zwei auf drei Meter verbreitert.

Knapp 60 Parkplätze stehen auf der Gesamtfläche derzeit zur Verfügung. Zum Teil werden auch die unbefestigten Bankette genutzt, was allerdings nicht erlaubt ist. Dort sollen neun befestigte Parkplätze entstehen, auf denen Fahrzeuge, wie im weiteren Verlauf der Landesstraße, längs parken können. Im unteren Teil dieses gegenüber dem Cusanus-Geburtshaus gelegenen Parkplatzes sind weitere zwölf Stellflächen vorgesehen. In diesem Bereich wird es mehrere behindertengerechte Parkflächen geben. Es wird auch noch über einige Plätze für Motorräder nachgedacht.

Im hinteren Bereich des Minigolfplatzes werde die Fläche, die derzeit unübersichtlich sei, ganz neu gestaltet, berichtet der Ingenieur. „Dort gibt es bisher elf Stellflächen. In Zukunft werden es zwölf sein“, erläutert Michael Grahneis. In der Summe werden also in diesem Bereich des Nikolausufers etwa 22 zusätzliche Parkplätze entstehen.

Kleines Nebenprodukt: Eine Fläche zwischen dem Vorhafen und dem Minigolfplatz soll als Stellfläche für Bootsanhänger hergerichtet werden. Das könnte auch den Veranstaltern der sehr beliebten Musikreihe „Sommerbühne“ zugutekommen. Die haben das Gelände schon diesem Jahr für ein Konzert genutzt. Und sie haben, so Mitveranstalter Frank Hoffmann in der Stadtratssitzung, gute Erfahrungen gemacht. Die Lage unter Schatten spendenden Bäume sei ideal. Es soll, so sein Wunsch, geprüft werden, ob dort Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser genutzt oder gelegt werden können.