Handwerk : Patronatsfest der Böttcher- und Weinküfer-Innung

Der Vorstand der Böttcher- und Weinküfer-Innung Mosel-Saar-Ruwer mit Familienmitgliedern und der über 125 Jahre alten Innungsfahne in der Liebfrauen-Basilika in Trier. Mit dabei: Handwerkskammer-Präsident Rudi Müller (rechts). Foto: Böttcher- und Weinküfer-Innung Mosel-Saar-Ruwer

Trier/Mülheim (red) Am Jakobustag feierte die Böttcher- und Weinküfer-Innung Mosel-Saar-Ruwer gemeinsam mit Familien und Freunden in der Liebfrauen-Basilika in Trier ein Dankamt zu Ehren ihres Schutzpatrons. In der anschließenden Jahreshauptversammlung der Innung in der Weinstube Zum Domstein wurden alle ehrenamtlich Tätigen einstimmig für weitere fünf Jahre wiedergewählt.

