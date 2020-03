Kommunalpolitik : Rat befasst sich mit Friedhofgestaltung

Laufeld Der Ortsgemeinderat Laufeld tagt am Dienstag, 17. März, zur Umgestaltung der Rasengräber und zum Ersatz von Bäumen und Sträuchern auf dem Friedhof in Laufeld. Weitere Themen sind die Unterhaltungsmaßnahmen an Wegebankketten, die weiteren Vorgehensweisen beim Zukunfts-Check Dorf und der Abschluss der Zweckvereinbarung der Kindertagesstätte Wallscheid.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken