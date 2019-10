Friedhof : Reservisten pflegen Gräber

Wittlich Auch in diesem Jahr wird der Ehrenfriedhof in der Burgstraße in Wittlich mit den Mahnmalen gefallener Soldaten wieder von der Reservistenkameradschaft Wittlich gesäubert und gepflegt. Interessierte Personen / Reservisten sind am 9. November, ab 9 Uhr dazu eingeladen die Kameraden bei ihrer freiwilligen Tätigkeit zu unterstützen.