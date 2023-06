Schlossgalerie Wittlich Wegen Insolvenz: Reno in Wittlich schließt endgültig

Auf Nachfrage des TV bestätigt der Insolvenzverwalter, dass auch die Filiale in Wittlich endgültig geschlossen wird. „Es gab keine Übernahmeinteressenten für die Filiale in der Schlossgalerie“, sagt von Valtier. Die Mitarbeitenden der Filiale hätten teils schon vor dieser Entscheidung gekündigt. Was nun mit dem lehrstehenden Geschäft passieren soll, konnte man dem TV von Seiten der Schlossgalerie Wittlich noch nicht beantworten.