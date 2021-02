Umwelt : Rentner retten Streuobstwiese der Springiersbacher Ölmühle

Streuobstwiese der Springiersbacher Ölmühle wiederhergestellt Foto: TV/Klaus Litzenburger

Bengel (red) Die Initiative „Rettet die Streuobstwiesen“ wurde von den ehrenamtlichen Klimaschutzpaten Klaus Litzenburger aus Bengel und Winfried Morgen aus Kinderbeuern gegründet. Nach der Sanierung einer Streuobstwiese beim ersten freiwilligen Mitmachtag in Kinderbeuern, folgte nun eine weitere Aktion an der Springiersbacher Ölmühle in Bengel.

